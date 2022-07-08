Стокгольм, 8 июля, 2022, 12:54 — ИА Регнум. Стина Викхофф, работающая аналитиком контента в социальных сетях, устала от шаблонных праздничных фото с загородного дома или заграничной поездки. Вместо этого она советует людям задуматься, прежде чем выкладывать свои фото в социальные сети. Своими советами она поделилась в эфире SVT.

Наталия Николаева ИА REGNUM Лето

Итак, что же рекомендует эксперт?

«Если вы не хороший фотограф, фото с едой редко бывают хорошими. Когда ты выкладываешь фото с едой, жаренной едой, это ужасно. Но ладно, окей, если это выглядит вкусно, то я хочу рецепт. Я не хочу смотреть на картинку просто так, это мне ничего не дает. Так что тут можно подумать на шаг дальше», — посоветовала Викхофф.

По ее словам, иногда мы часто любим показаться инфлюэнсерами — радость и гламур. Или la dolce vita, как говорят некоторые.

«Быть немножко напыщенным индюком — это нормально, мы все очень усердно работали, а тут отпуск, и мы хотим наслаждаться и делиться этим со своими друзьями. Но разбавьте это немного. Нужно найти баланс между явным хвастовством и реализмом повседневной жизни», — отметила эксперт.