Анахайм, США, 8 июля 2022, 12:45 — REGNUM Некто, называющий себя «супер-хакером» взломал аккаунты тематического парка Диснейленд в Анахайме (США) в соцсетях. Об этом 8 июля пишет Deadline.
Злоумышленник опубликовал несколько постов, содержащих расистские оскорбления. «Мы быстро удалили предосудительный контент, обезопасили наши учетные записи, и наши службы безопасности проводят расследование», — рассказали представители парка.
ИА REGNUM напоминает, что Диснейленд в Шанхае (Китай) полностью возобновил свою работу 30 июня 2022 года. Причиной закрытия парка стала вспышка коронавируса.
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