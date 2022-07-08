Анахайм, США, 8 июля, 2022, 12:45 — ИА Регнум. Некто, называющий себя «супер-хакером» взломал аккаунты тематического парка Диснейленд в Анахайме (США) в соцсетях. Об этом 8 июля пишет Deadline.

Парижский «Диснейленд»

Злоумышленник опубликовал несколько постов, содержащих расистские оскорбления. «Мы быстро удалили предосудительный контент, обезопасили наши учетные записи, и наши службы безопасности проводят расследование», — рассказали представители парка.

ИА REGNUM напоминает, что Диснейленд в Шанхае (Китай) полностью возобновил свою работу 30 июня 2022 года. Причиной закрытия парка стала вспышка коронавируса.