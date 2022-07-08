Ростов-на-Дону, 8 июля, 2022, 12:45 — ИА Регнум. Нападающий московского «Динамо» Николай Комличенко переходит в футбольный клуб «Ростов». По информации «РБ Спорт», стороны договорились о полноценном трансфере.

Алексей Колчин ИА REGNUM Николай Комличенко в атаке

Как ожидается, футболист подпишет с «Ростовом» контракт, рассчитанный на четыре года. Комличенко прибудет в Ростов-на-Дону вечером 8 июля.

ИА REGNUM сообщало, что в июне 2021 года Комличенко перешёл в футбольный клуб «Ростов» на правах аренды. Соглашение было рассчитано на один сезон. При этом «Ростов» имел право на выкуп футболиста.

Комличенко принял участие в 28-ми матчах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился восемью точными бросками в ворота соперников и тремя результативными передачами.