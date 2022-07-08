Нальчик, , 12:44 — REGNUM В Кабардино-Балкарии нерабочим днем будет понедельник, 11 июля. В этот день жители республики будут отмечать один из главных мусульманских праздников Курбан-байрам. Указ о предоставлении выходного в этот день подписал глава региона Казбек Коков.

С просьбой о предоставлении дня отдыха на Курбан-байрам обратилось к руководителю республики Духовное управление мусульман региона.

Напомним, праздник Курбан-байрам в 2022 году приходится на 9 июля. По традиции его отмечают в течение трех дней. В связи с этим во всех республиках Северо-Кавказского федерального округа 11 июля объявлен выходным днем.

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