Стокгольм, , 13:14 — REGNUM Политическая неделя в Швеции Альмедален, прошедшая в 2022 году, не запомнится инициативами политиков и жаркими спорами. Вместо этого мероприятие знаменует собой насилие со смертельным исходом, когда жестокое убийство произошло в центре Висбю, что вызвало «горе и тревогу». Об этом в своей авторской статье написал политический журналист SVT Матс Кнутсон.

Флаг Швеции Anders Sikvall

«Основополагающая идея Альмедалена — открытость. Здесь каждый может встретиться с каждым. Политики и журналисты, лоббисты и профсоюзные деятели, простые люди и участники дебатов — лишь несколько примеров. Убийство с помощью холодного оружия — это также атака на открытость общества, столь важную не только для проведения политических недель, но и для всей демократии», — написал Кнутсон.

«Инцидент вызвал как печаль, так и тревогу в Альмедалене, где большая часть политических дебатов после убийства затихла. Выступления как «Центристов», так и «Зеленых», были приглушены из-за того, что произошло в двух шагах от сцены, где выступали политики. Таким образом, впечатления от политической неделе в Висбю в этом году будут характеризоваться не политическими сенсациями и дебатами, а убийством, которое произошло здесь, посреди дня, в самом сердце Висбю», — заключил эксперт.

Читайте ранее в этом сюжете: Министр здравоохранения Швеции отреагировала на громкое убийство в Висбю