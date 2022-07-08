Москва, , 12:43 — REGNUM На данный момент России при проведении специальной военной операции (СВО) по денацификации Украины использует только незначительную часть своего потенциала. Об этом 8 июля заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова (c) ИА REGNUM

«Глава государства апеллировал к тем заявлениям, которые звучат из западных стран, из Киева, о том, что Киев будет на поле боя двигаться вплоть до победы. Здесь Путин таким образом напомнил, что потенциалы совершенно несоизмеримы. Потенциал России настолько велик в этом плане, что лишь незначительная его часть сейчас задействуется в ходе специальной военной операции», — сказал он, комментируя слова российского президента Владимира Путина о том, что Россия на Украине «пока еще ничего не начинала».

Также представитель Кремля добавил, что призывы стран Запада к киевскому режиму «победить» Россию на поле боя являются абсурдными и только «добавляют горя» для народа Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июня президент России Владимир Путин заявил, что Запад, вероятно, намерен сражаться с Россией «до последнего украинца».