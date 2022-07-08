Вашингтон, 8 июля, 2022, 14:00 — ИА Регнум. Министерство энергетики США заявило о выделении $14 млн на 22 проекта по улучшению прогнозов изменения климата. Об этом сообщает NewsWise.

Maxpark.com Термометр

Средства будут распределены по 18 университетам в 11 штатах США и в Канаде. Проекты будут исследовать то, как облака взаимодействуют с аэрозолями, крошечными частицами, взвешенными в атмосфере, такими, как вулканический пепел и морская соль; как аэрозоли взаимодействуют с грозами и как облака и аэрозоли влияют на количество солнечной энергии, которая достигает поверхности Арктики и Антарктики.

Ввиду того, что погодные условия и глобальное потепление продолжают усиливаться, исследовательские проекты будут способствовать научному пониманию атмосферных процессов, начиная от образования облаков и заканчивая погодой в Арктике. Расширение научного понимания климатических условий является ключом к преодолению климатического кризиса.

«Погодные явления, вызванные изменением климата, от засухи до пожаров, ураганов и полярных вихрей, становятся все более распространенными и интенсивными и наносят ущерб нашим сообществам <…> Мы должны расширить наше понимание меняющихся погодных условий и снабдить ученых, исследователей и законодателей всеми возможными инструментами для борьбы с климатическим кризисом. Президент Байден и министерство энергетики нацелены на защиту американского населения и предприятий от экстремальных погодных явлений и борьбу с изменением климата посредством важнейших инвестиций в науку и исследования», — заявила министр энергетики США Дженнифер М. Гранхолм.

Отмечается, что данные и анализ, полученные в результате этих проектов, помогут улучшить прогнозирование и понимание атмосферы, что необходимо для выполнения задачи президента Байдена по достижению к 2030 году сокращения чистого загрязнения парниковых газов в экономике на 50−52% по сравнению с уровнем 2005 года.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Совет по исследованию природной среды (NERC) выделил 12 млн фунтов стерлингов для программы «Изменение климата в Арктико-Североатлантическом регионе и последствия для Великобритании» (CANARI) для развития науки о климате и погоды.

Читайте также: Из-за глобального потепления на Аляске сезон лесных пожаров круглый год