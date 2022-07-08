Париж, 8 июля, 2022, 12:42 — ИА Регнум. Дефицит торгового баланса Франции в мае достиг нового рекорда в 13,1 миллиарда евро, сообщает Le Figaro.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Франция

К апрелю дефицит уже превысил отметку в 12,4 миллиарда долларов.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Франции приняли решение заморозить потребительские цены на газ и ввести потолок роста цен на электричество — до 4%.

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