Рыльск, Курская область, 8 июля, 2022, 12:41 — ИА Регнум. В Рыльском районе Курской области 8 июля проходят учебные стрельбы. Об этом сообщил глава районной администрации Андрей Лисман.

Телеграм-канал Андрея Лисмана Военные учения в Рыльском районе Курской области

Стрельбы начались в 9:30 и завершатся в 15:00.

«Дорогие друзья. Российские военнослужащие продолжают ежедневно повышать своё боевое мастерство на территории Рыльского района. Прошу соблюдать спокойствие», — написал Лисман в своём телеграм-канале.