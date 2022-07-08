Висбю, Швеция, 8 июля, 2022, 13:09 — ИА Регнум. 6 июля среди бела дня в Висбю была убита психиатр Инг-Мари Визельгрен, которая, как и многие другие тысячи шведов, приехала на Готланд, чтобы принять участие в «политической неделе». В свою очередь министр здравоохранения и социальных дел Швеции Лена Халленгрен принесла слова соболезнования, передает телеканал SVT.

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«Многим будет не хватать ее приверженности своему делу и ее знаний», — говорится в заявлении министра.

Напомним, что, по версии следствия, подозреваемый, который был задержан по горячим следам, умышленно убил Инг-Мари. Мотивы его действий до сих пор остаются неясными.

«Ей удалось собрать много вокруг вопросов, касающихся того, что раньше было более стигматизированным. Она могла говорить об этом и действовать ради будущего. Ее будет невероятно не хватать», — прокомментировала громкое убийство Халленгрен.