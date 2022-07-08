Кабул, 8 июля, 2022, 12:40 — ИА Регнум. В рамках продолжения гуманитарной денежной помощи, 7 июля в Кабул прибыло 32 миллиона долларов США наличными. Согласно информационному бюллетеню Центрального банка Афганистана, деньги были доставлены в один из коммерческих банков. Об этом сообщает газета «8 Собх».

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Центробанк сообщил, что это 32-я партия помощи международного сообщества наличными, прибывшая в Кабул. Таким образом, общая сумма денежной помощи, предоставленной Афганистану после прихода к власти талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), превысила 953 миллиона долларов.

Эти средства предоставляются международным сообществом в основном для оказания помощи людям, живущим в условиях крайней нищеты и голода, однако до сих пор не имеется конкретной информации о том, как она расходуется.

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