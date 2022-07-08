Мончегорск, Мурманская область, 8 июля, 2022, 12:40 — ИА Регнум. В Мурманской области задержан подозреваемый в изнасиловании и убийстве восьмилетнего мальчика, сообщает региональный Следком.

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«Благодаря кропотливой работе следователей во взаимодействии с сотрудниками полиции установлена причастность местного жителя 1970 года рождения к совершению преступления в отношении 8-летнего мальчика. Доказательства его причастности удалось получить в том числе благодаря медицинским, молекулярно-генетическим и криминалистическим следственным действиям», — сообщили в ведомстве.

По данным следствия, 1 июля 2022 года мужчина, находясь по месту жительства потерпевшего, совершил в отношении него насильственные действия сексуального характера, после чего лишил жизни. Тело мальчика в этот же день обнаружила его мать.

Задержанному предъявлено обвинение. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщало ИА REGNUM, курганец арестован по подозрению в изнасиловании ребёнка.