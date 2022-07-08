Самара, 8 июля, 2022, 12:38 — ИА Регнум. Фанаты самарского футбольного клуба «Крылья Советов» будут бойкотировать матчи Российской премьер-лиги (РПЛ) до полной отмены «паспорта болельщика» (Fan ID). Об этом говорится в заявлении, опубликованном 8 июля объединение самарских фанатов «Ultras’8».

Minsvyaz.ru Fan-id

Отмечается, что принято решение о полном бойкоте организованной поддержки и посещении стадиона на мероприятиях, где хотя бы на одном матче введена система Fan ID до полной её отмены.

«Люди, причисляющие к фанатскому движению и оформившие «паспорт недоболельщика», с данной минуты являются нерукопожатными!» — говорится в заявлении.

Также фанаты сообщили, что не отказываются от поддержки «Крыльев Советов» любыми другими способами вне стадиона.

Напомним, закон о введении Fan ID вступил в силу 1 июня. Болельщики многих российских клубов объявили бойкоте матчей чемпионата России по футболу.