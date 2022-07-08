Каргасокский район, Томская область, 8 июля, 2022, 12:37 — ИА Регнум. Прокуратура Каргасокского района Томской области организовала проверку по факту гибели на воде малолетнего ребёнка. Трагедия произошла днём 7 июля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

Leninsk-kuznetskiy.frant.me Тонущий человек

На берегу реки Обь возле села Тымск четверо детей отдыхали без сопровождения взрослых. Во время купания мальчик 2010 года рождения утонул.

Возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности». Ход расследования сотрудники прокуратуры взяли на контроль.

«Прокуратурой Каргасковского района Томской области организована проверка исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», — добавили в ведомстве.