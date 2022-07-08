Лондон, , 12:37 — REGNUM Хаос, окончившийся отставкой Бориса Джонсона с поста премьер-министра Великобритании, 8 июля отразился в заголовках газет. Одни благодарят его за работу, а другие желают «худшему премьеру» поскорее убраться с глаз долой.

Борис Джонсон Facebook.com/borisjohnson

У Guardian на первой полосе фотографией «нераскаявшегося» Джонсона во время его речи об отставке и заголовком «Всё (почти) кончено». В статье внутри Джонатан Фридленд пишет, что «ядовитые чары», которыми Джонсон околдовал Британию, разрушились после того, как «прирожденный пустобрех» наконец-то попался на собственной лжи.

Financial Times также подчеркивает «неизвиняющийся» тон уходящего лидера в заметке под заголовком «Джонсон уходит, не сдаваясь до конца». Однако в колонке Роберта Шримсли на первой полосе говорится, что, несмотря на потерю доверия членов парламента, историческое значение премьера «неоспоримо».

Mirror интригующе утверждает, что Джонсон хочет остаться на посту премьер-министра, чтобы провести «пышную» вечеринку, давно уже запланированную на 30 июля в честь его прошлогодней свадьбы. «Цепляясь ради последней вечеринки», — гласит заголовок.

Times пишет «Джонсон выбрасывает полотенце» и сообщает, что его отставка вызвала «кровавую борьбу за лидерство». Обозреватель Иэн Мартин говорит, что хаотичное правление Джонсона на Даунинг-стрит оставило его преемнику «кошмарное наследство».

Вопрос преемственности в центре внимания у газеты The Telegraph, которая предупреждает «ведущих тори», что желание Джонсона продержаться до осени пагубно для правительства: «Долгое прощание премьера оставляет Великобританию в состоянии паралича».

Mail предупреждает, что депутаты-тори еще «пожалеют о том дне», когда вынудили своего лидера уйти с поста. «Что, черт возьми, они натворили?» — возмущается газета и утверждает, что лидер лейбористов Кир Стармер будет «прыгать от радости», а в Брюсселе и Москве вверх полетят пробки от шампанского. Это, по словам газеты, «день, когда тори выжили из ума».

Для Express это день памяти человека, благодаря которому состоялся Brexit. «Спасибо, Борис… ты вернул Британии свободу», — гласит заголовок на первой полосе.

Sun поместила семейную фотографию Джонсона и тоже вспомнила о том, что привело Джонсона к власти. «Поцелуй на прощание, — гласит заголовок, — и спасибо за Brexit».

«Уходит, уходит… но не уходит», — пишет Scotsman.

А Metro добавляет: «Уходя — уходи».

Daily Record приводит длинный список обвинений против Джонсона и завершает вердиктом: «Худший премьер за всю историю».

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