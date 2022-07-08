Уфа, , 13:05 — REGNUM 99 глэмпингов намерены открыть в Башкирии. Об этом 8 июля сообщил глава республики Радий Хабиров в своем телеграм-канале.

Глэмпинг-база на Чукотке Правительство Чукотки

Он сообщил, что в настоящий момент в Башкирии функционируют 38 глэмпингов. При этом в планах открытие ещё 99 глэмпингов, в том числе в геопарках «Янгантау» и «Торатау».

"Инвесторам интересны такие проекты, а мы, в свою очередь, оказываем им поддержку. Мы последние три года системно занимаемся развитием туристической инфраструктуры», — сообщил он.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что один из этно-глэмпингов в Башкирии намерены разместить на берегу реки Сикияз на территории геопарка «Янган-Тау» в Салаватском районе.