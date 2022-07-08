Канберра, , 13:07 — REGNUM Премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз на днях отправится на Фиджи, чтобы принять участие в Форуме тихоокеанских стран. По словам его заместителя Ричарда Марлза, поездка Альбаниза даже с учетом катастрофических последствий наводнений на родине оправдана. Об этом 8 июля сообщил телеканал Nine News.

Премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз Bidgee

«Очень важно, чтобы мы взаимодействовали со странами Тихоокеанского региона», — сказал Марлз в эфире Nine News.

Напомним, что премьер-министра Австралии уже раскритиковали за его поездку на саммит НАТО в Испанию.

В свою очередь Марлз отметил, что внешняя политика также является важным треком работы правительства Австралии наравне со внутренней повесткой.

«Мы видели последствия того, что прежнее правительство не уделяло должного внимания тихоокеанским странам и нашему близкому региону», — объяснил заместитель Альбаниза.

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