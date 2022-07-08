ВС России уничтожили две британские установки Harpoon в Одесской области
Москва, 8 июля, 2022, 12:35 — ИА Регнум. Вооруженные силы России высокоточным морским оружием уничтожили две доставленные из Великобритании установки берегового комплекса Harpoon, сообщили 8 июля в Минобороны РФ.
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Ракетные испытания
«Высокоточным оружием морского базирования в районе населенного пункта Лиман Одесской области уничтожены две доставленные из Великобритании установки берегового ракетного комплекса Harpoon», — заявили в ведомстве.
Кроме того, высокоточным ударом ВКС России в Краматорске были уничтожены две пусковые установки ракетного комплекса «Точка-У» и более 150 боевиков и офицеров ВСУ.
Также в населенном пункте Маяки Донецкой Народной Республики уничтожено шесть боевых машин реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» и склад боеприпасов ВСУ.