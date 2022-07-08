Рамалла , 8 июля, 2022, 14:07 — ИА Регнум. Глава дипломатической миссии ЕС на палестинских территориях Свен Кон Бургсдорф посетил район Масафер Ятта, на Западном берегу реки Иордан, жители которого ожидают массового выселения израильскими властями. Об этом 8 июля сообщает AFP.

Флаг Палестины

По данным журналистов, суд в Израиле признал незаконным проживание арабов на этой территории и приговорил их к выселению.

«Если проблема будет решена путём массового выселения и последующего насильственного переселения, это будет крупнейшее насильственное переселение за последние десятилетия, и именно этого мы здесь опасаемся», — заявил Бургсдорф в интервью AFP.