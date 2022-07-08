Челябинск, 8 июля, 2022, 12:35 — ИА Регнум. В Челябинске 14-летний подросток отдан под суд за гибель своего ровесника. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

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Ему вменяют умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека. Преступление было совершено 4 апреля в ходе ссоры, поводом для которой стала ревность.

По данным следователей, гражданин нанёс оппоненту смертельный удар в область шеи. При этом он обладает навыками в контактных видах спорта.