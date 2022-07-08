Москва, 8 июля, 2022, 12:35 — ИА Регнум. Разговоры о том, что Украина сможет добиться победы в конфликте с Россией, являются не чем иным, как фантазией, заявил Барри Позен в опубликованной 8 июля статье для Foreign Affairs.

Цитата из к/ф «Красота по-американски». Реж. Сэм Мендес. 1999. США Фантазии Лестера Бернема

По мере того как российские войска освобождают все больше территорий на Украине, ее президент Владимир Зеленский и его западные союзники в один голос говорят том, что Киев должен добиваться своей победы над Россией и возвращения к статус-кво, при котором Украина не признает ни присоединения Крыма, ни народные республики в Донбассе, а также продолжит путь к членству в ЕС и НАТО.

«Для России такой исход означал бы явное поражение», — подчеркнул Позен.

Сторонники Украины предложили два пути к победе. Первый ведет через Украину. Предполагается, что с помощью Запада Украина может победить Россию на поле боя, либо истощив ее силы, либо ловко перехитрив ее. Второй путь пролегает через Москву. При некотором сочетании побед Киева на полях сражений и экономического давления Запад может убедить президента России Владимира Путина прекратить конфликт или подтолкнуть кого-то из его окружения насильственно заменить его.

«Однако обе теории того, как добиться победы на Украине, построены на шатком основании», — подчеркнул он.

По его словам, введенный на Украину контингент достаточно силен, чтобы защитить большую часть занимаемых территорий, экономика же достаточно автономна, а власть достаточно крепка, так что российского лидера нельзя будет заставить отказаться от этих достижений.

«Лидеры Украины и ее покровители говорят так, будто победа не за горами. Но эта точка зрения все больше кажется фантазией. Поэтому Украина и Запад должны пересмотреть свои амбиции и перейти от стратегии победы в конфликте к более реалистичному подходу: поиску дипломатического компромисса, который положит конец боевым действиям», — отметил Позен.

В сложившихся условиях, продолжил он, союзники Украины должны продолжать предоставлять ресурсы, необходимые Киеву для защиты от дальнейшего наступления России, но они не должны побуждать ее тратить ресурсы на контрнаступления, которые, скорее всего, окажутся тщетными.

«Напротив, сейчас Западу следует начать процесс подготовки переговоров», — указал он.