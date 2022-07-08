* Талибы — запрещённая в России организация

Бамиан, Афганистан, 8 июля, 2022, 12:35 — ИА Регнум. Спецслужбы талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовали четырёх человек в районе «Шашпол» в административном центре афганской провинции Бамиан по обвинению в сотрудничестве с маулави Мехди. Все задержанные являются жителями Бамиана. Эту информацию газете «8 Собх» подтвердили местные источники.

Connor Tarter Арест

Согласно источникам, эти люди направлялись в Кабул, когда были арестованы спецслужбами талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в районе «Шашполь» на контрольно-пропускном пункте на выезде из города Бамиан.

Следует отметить, что на том же КПП чуть ранее спецслужбами талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) был задержан врач по имени Юсуф.

После четырёх дней войны между силами талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и людьми маулави Мехди в Балхабе талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ввели жёсткие ограничения в отношении жителей Бамиана, арестовали и подвергли пыткам ряд жителей этой провинции за якобы сотрудничество с маулави Мехди.