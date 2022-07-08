Кетченеровский район, Калмыкия, , 12:34 — REGNUM В Калмыкии в результате ДТП, случившемся на участке трассы Р-22 «Каспий» днём 7 июля, скончался один человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском управлении МЧС России.

ДТП Mytaganrog.com

Авария случилась в Кетченеровском районе. На 169-м километре трассы Р-22 «Каспий» столкнулись грузовик и легковой автомобиль. В результате случившегося один человек погиб, второй участник ДТП получил травмы.

На месте происшествия работали силы и средства Кетченеровского пожарно-спасательного гарнизона.