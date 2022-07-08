Омск, , 12:33 — REGNUM Лауреатов премии «Семья года» наградили в Омской области. Также губернатор региона Александр Бурков вручил медали «За любовь и верность». Как сообщили ИА REGNUM 8 июля в областном правительстве, церемония награждения приурочена ко Дню семьи, любви и верности.

Семья Екатерина Булатова © REGNUM

В 2022 году на соискание региональной премии «Семья года» выдвинулись 176 семей. По итогам конкурсного отбора были определены десять лауреатов. Бурков поздравил участников церемонии с Днём семьи, любви и верности.

«Мы гордимся вами, вашими семьями, детьми. И премия, которую в Омской области мы вручаем на протяжении уже 16 лет, — знак общественного признания», — отметил губернатор.

По данным регионального правительства, в Омской области ежегодно растёт количество многодетных семей. В 2021 году их было 32 тысячи, в текущем — 33 тысячи. Также в регионе растёт количество зарегистрированных браков — на 17% по сравнению с прошлым годом.

В 2022 году Омская область направит на различные выплаты семьям с детьми более 13 млрд рублей.

Напомним, размер денежного поощрения обладателей премии «Семья года» составляет 100 тысяч рублей.

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