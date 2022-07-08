Берлин, 8 июля, 2022, 12:33 — ИА Регнум. Законопроект, который позволяет ратифицировать вступление Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс (АНТО), поддержал 8 июля немецкий бундестаг в ходе своего заседания.

Times Бундестаг

За указанный законопроект проголосовали фракции правительственных партий: Социал-демократической партии Германии, «зелёных» и Свободной демократической партии, также к ним присоединились депутаты от Христианско-демократического и Христианско-социального союзов. Депутаты «Альтернативы для Германии» воздержались от голосования, а фракция Левой партии выступила против него.

После этого законопроект должен быть подтверждён в палате земель (бундесрате) и затем подписан президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июля заместитель директора департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев заявил, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО усложнит ситуацию в Балтийском и Арктическом регионе.