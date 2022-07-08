Канберра, 8 июля, 2022, 13:25 — ИА Регнум. Бывший казначей Австралии Уэйн Свон раскритиковал заявленное экс-премьером Скоттом Моррисоном намерение возглавить Национальную регбийную лигу страны. Об этом 8 июля сообщил телеканал Nine News.

Pm.gov.au Скотт Моррисон

По словам политического репортера Дэнни Вайдлера, Моррисон обратился к «видным деятелям лиги регби», чтобы возглавить организацию после своего поражения на федеральных выборах в Австралии в мае текущего года.

«У него уже есть работа. Я имею в виду, что он член парламента от избирательного округа Кука … Я думаю, что после поражения на выборах ему было бы гораздо лучше замолчать на некоторое время и просто уйти», — сказал Свон.

Напомним, что в настоящее время Скотт Моррисон не возглавляет Либеральную партию, а является обычным заднескамеечником. Лидером оппозиции в настоящее время является Питер Даттон.