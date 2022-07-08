Джакарта, , 12:29 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров высоко оценил роль Индонезии на различных международных форумах, сообщает Antara.

Сергей Лавров и Ретно Марсуди Mid.ru

«Я рассматриваю позицию Индонезии как ответственную страну, которая понимает важность налаживания диалога, основанного на международном праве и принципе равного суверенитета государств», — заявил Сергей Лавров на встрече министров иностранных дел G20 на Бали.

Сергей Лавров заявил, что позиция, занятая Индонезией, очень уместна в качестве члена Организации Объединенных Наций (ООН), руководства в качестве председателя G20 и председателя Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в 2023 году.

Как сообщало ИА REGNUM, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в ходе переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым в Индонезии обсудил механизмы ООН по урегулированию зерновой проблемы.

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