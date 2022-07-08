Лавров высоко оценил роль Индонезии на различных международных форумах
Джакарта, 8 июля, 2022, 12:29 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров высоко оценил роль Индонезии на различных международных форумах, сообщает Antara.
«Я рассматриваю позицию Индонезии как ответственную страну, которая понимает важность налаживания диалога, основанного на международном праве и принципе равного суверенитета государств», — заявил Сергей Лавров на встрече министров иностранных дел G20 на Бали.
Сергей Лавров заявил, что позиция, занятая Индонезией, очень уместна в качестве члена Организации Объединенных Наций (ООН), руководства в качестве председателя G20 и председателя Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в 2023 году.
Как сообщало ИА REGNUM, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в ходе переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым в Индонезии обсудил механизмы ООН по урегулированию зерновой проблемы.
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