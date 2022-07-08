Воронеж, , 12:28 — REGNUM В Воронежской области наградят супружеские пары, которые прожили в браке 25 и более лет, сообщили в пресс-службе правительства региона. Церемонии, традиционно, проходят 8 июля, в День семьи, любви и верности.

Пожилая пара

Всего в регионе планируется наградить около 200 семей, из них 61 пара получит медали «За любовь и верность». Чествовать юбиляров будут во всех муниципальных районах области. Супругам вручат вручат поздравительные адреса губернатора региона, руководителя областного управления ЗАГС, благодарственные письма главы Воронежской митрополии.

Традиция поздравлять пары-юбиляры в День семьи, любви и верности в Воронежской области существует с 2009 года.