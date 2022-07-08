Канберра, 8 июля, 2022, 12:33 — ИА Регнум. В настоящее время в Австралии снова ухудшается эпидемиологическая ситуация, обусловленная распространением коронавирусной инфекции, о чем свидетельствует статистика и показатель госпитализаций. Об этом 8 июля сообщил телеканал Nine News.

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По словам председателя Королевского австралийского колледжа врачей общей практики Брюса Уиллетта, до пика нынешнего пика распространения коронавируса в Австралии остаются считанные недели.

«Я думаю, что нам угрожает некая доля самоуспокоенности в отношении ковида … Цифры огромные, и они растут», — сказал Уиллетт в эфире NineNews.

Он также отметил, что нынешняя волна коронавируса в Австралии продемонстрировала важность инвестирования в медицину первичного звена.

«У нас настоящий идеальный шторм из-за ковида и гриппа, которые разразились одновременно», — подчеркнул эксперт.