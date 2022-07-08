В брянские ковид-госпитали за сутки поступили семь новых пациентов
Брянск, 8 июля, 2022, 12:29 — ИА Регнум. В Брянской области за прошедшие сутки госпитализированы семь человек с подтверждённым COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 8 июля в региональном оперативном штабе. Выписаны с выздоровлением 19 пациентов.
Mos.ru
Анализ на коронавирус
С начала пандемии в Брянской области выявлен 162 461 носитель инфекции. Справился с заражением 158 241 человек. Скончались от осложнений 4 043 пациентов.
Всего в регионе выполнено 1 970 368 исследований на коронавирус.