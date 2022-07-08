Брянск, 8 июля, 2022, 12:29 — ИА Регнум. В Брянской области за прошедшие сутки госпитализированы семь человек с подтверждённым COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 8 июля в региональном оперативном штабе. Выписаны с выздоровлением 19 пациентов.

Mos.ru Анализ на коронавирус

С начала пандемии в Брянской области выявлен 162 461 носитель инфекции. Справился с заражением 158 241 человек. Скончались от осложнений 4 043 пациентов.

Всего в регионе выполнено 1 970 368 исследований на коронавирус.