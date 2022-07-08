Канберра, 8 июля, 2022, 12:35 — ИА Регнум. 8 июля премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз в ходе общения с журналистами прокомментировал отставку британского коллеги Бориса Джонсона и пожелал ему всего наилучшего. Об этом сообщил телеканал NineNews.

Ben Shread Борис Джонсон

«Политика — тяжелое дело, и случившееся еще раз это доказывает … Я встречался с Борисом Джонсоном всего неделю назад», — сказал Альбаниз.

Премьер-министр Австралии сказал, что будет работать с любым политиком, кого Консервативная партия выберет своим новым лидером.

«Наши отношения — это не отношения между людьми, это отношения между народами и нашими странами … Это тяжелый процесс лично для Бориса, но я уверен, что отношения Австралии и Великобритании будут продолжать процветать в будущем», — подчеркнул премьер.