Баку, , 12:26 — REGNUM Глава компании «Азербайджанские Авиалинии» Джахангир Аскеров провёл встречу с новым послом Египта в Азербайджане Хишамом Мохамедом Наги Абдель Хамидом. Об этом 8 июля сообщает пресс-служба компании.

Фараон и египетские пирамиды. Египет Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

«Посол… выразил заинтересованность в расширении авиасообщения между двумя странами и выполнении регулярных пассажирских и грузовых рейсов между Каиром и Баку», — отметили в пресс-службе.

Сообщается, что Аскеров пообещал оказать максимальную помощь, чтобы начались авиаперевозки между Каиром и Баку. Он также пообещал содействовать наращиванию количества рейсов в Шарм-эш-Шейх.

Глава «Азербайджанских Авиалиний» подчеркнул, что в случае, если будут организованы рейсы между Каиром и Баку, то азербайджанском аэропорту предоставят египетской авиакомпании скидки на обслуживание.

Напомним, чартерные рейсы между Азербайджаном и Египтом были возобновлены в мае. В настоящее время самолёты раз в неделю курсируют по маршруту Шарм-эш-Шейх — Баку и обратно.