Лондон, 8 июля, 2022, 12:25 — ИА Регнум. Оппозиционная британская Лейбористская партия готовится провести голосование по вопросу доверия премьер-министру Борису Джонсону, чтобы ускорить его уход с поста главы правительства. Об этом 8 июля сообщила газета The Times.

No 10 Downing Street Борис Джонсон

Отмечается, что из-за резкого снижения популярности Джонсона даже среди его соратников предложение оппозиции может закончиться тем, что премьер-министр не сможет оставаться на Даунинг-стрит во время переходного периода.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июля Джонсон объявил об отставке с поста премьер-министра Великобритании после очередного скандала.

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