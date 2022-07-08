Махмудраки, Афганистан, , 12:25 — REGNUM Два человека погибли и 13 получили ранения в результате дорожно-транспортного происшествия в афганской провинции Каписа. Об этом сообщили местные представители «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), пишет газета «8 Собх».

Авария 21.мвд.рф

По словам источников, в Коталь-Аскин уезда Аласай перевернулся автомобиль.

Абдул Фаттах Файяз, представитель штаб-квартиры полиции талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), говорит, что погибли мать и дочь. Он заявил, что причиной аварии стала невнимательность водителя.

Узость и плохое состояние дорог, а также невнимательность водителей являются основными причинами ДТП в Каписе.