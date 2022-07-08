Донецк, 8 июля, 2022, 12:25 — ИА Регнум. Бывшие сотрудницы Службы безопасности Украины рассказали о зверствах, которые творили националисты и солдаты ВСУ в Мариуполе. Видеозапись беседы опубликовал 8 июля штаб территориальной обороны ДНР.

Никита Третьяков ИА REGNUM Мариуполь

Женщины рассказали, что работали в СБУ с 90-х годов, сейчас находятся в Донецке. В последние годы в донецком управлении СБУ произошла сильная ротация, приехали на работу сотрудники из других регионов, в первую очередь с Западной Украины.

В начале боевых действий они находились в Мариуполе.

«Жил сосед, он немножечко с головой не дружил, вышел на улицу. В этот момент всех согнали азовцы с верхних этажей — сидели азовцы на верхних этажах. И просто снайпер застрелил больного человека», — рассказала одна из женщин.

«Военная техника находилась и в домах, снайперы сидели в домах. Военная техника была в школах, всё было оборудовано для снарядов. И то же самое детские садики. Вокруг нашего дома танк постоянно ездил, стрелял. А потом мы ждали, когда прилетит ответка. Слышала, что к некоторым приезжали танки и разбивали дома. Украинские танки», — сообщила другая.