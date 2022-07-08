Эль-Хасака, Сирия, 8 июля, 2022, 13:28 — ИА Регнум. Представители руководства курдских «Сирийских демократических сил» (СДС) выступили с предостережением в адрес Турции.

(сс) Kurdishstruggle Курды

Курдское агентство ANHA цитирует одного из лидеров СДС — Алдара Халила, который заявил, что любые действия турецкой армии на сирийской территории будут жёстко пресечены.

«Мы не удовлетворимся отражением агрессии, а начнем военную кампанию по освобождению сирийских территорий, оккупированных Турцией в прошедшие годы» — заявил Алдар Халил.

Ранее другой лидер СДС Салих Муслим выступил за размещение международного миротворческого контингента на границе между Сирией и Турцией.