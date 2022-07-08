Уфа, 8 июля, 2022, 12:30 — ИА Регнум. Движение транспорта намерены ограничить 9 июля на нескольких улицах Уфы. Об этом 8 июля сообщает пресс-служба городской администрации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Курбан-байрам

Сообщается, что в связи с празднованием Курбан-байрама с 04:00 часов до 15:00 часов ограничат движение по улице Тукаева на участке от улицы Цюрупы до улицы Зайнуллы Расулева, кроме этого будет ограничено движение по крайней правой полосе вдоль здания №5 по улице Комарова (около мечети-медресе «Ляля-Тюльпан»).

Отмечается, что во время проведения чемпионата и первенства по триатлону с 07:00 часов до 15:30 часов будет перекрыта улица Набережная на участке от Монумента Дружбы до дома №230 по улице Набережной.

Сообщается, что в период проведения мероприятий, посвященных празднованию 100-летия со дня рождения дважды Героя Советского Союза Мусы Гареева с 07:00 часов до 10:00 часов будет закрыта парковка около парка Победы на ул. Комарова.

Сотрудники городских служб просят жителей заранее планировать свой маршрут.