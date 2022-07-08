Москва, 8 июля, 2022, 12:33 — ИА Регнум. Православных верующих и всех российских граждан поздравил с Днём семьи, любви и верности патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Обращение предстоятеля Русской православной церкви опубликовано 8 июля на сайте РПЦ.

Алексей Колчин ИА REGNUM Патриарх Кирилл

Патриарх Кирилл поздравил жителей России с 15-летием установления празднования Дня семьи, любви и верности и выразил надежду, что будут успешно реализованы церковно-общественные инициативы по ограждению семей от внешнего вмешательства и борьбе с абортами.

Он отметил, что праздник направлен на сохранение традиционных семейных ценностей в жизни общества. Для миллионов российских граждан важны идеалы крепкой семьи, уважения к старшим, святости материнства и любви к детям.

«Семья призвана стать школой любви для ребенка, который затем, войдя во взрослую жизнь, передаст этот опыт и своим детям», — сказал патриарх.

Как сообщало ИА REGNUM, День семьи, любви и верности был учреждён по инициативе молодежи города Муром. В 2022 году, 28 июня президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении празднику официального статуса.

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