Магас, , 12:23 — REGNUM В Ингушетии трудоустроят 239 осужденных, отбывающих наказание в исправительных колониях на территории республики. Для них будут созданы рабочие места на птицекомплексе, швейной фабрике, на стройках и других производствах. Соглашение об этом подписало правительство республики и региональное управление Федеральной службы исполнения наказаний.

Осужденные Prokuror-kaluga.ru

По словам начальника отдела УФСИН по республике Сергея Ролдугина, ведомство провело анализ условий на предприятиях с целью изучения возможности создания на их базе исправительных центров и изолированных участков, функционирующих как исправительные центры.

Первый вице-премьер Ингушетии Магомед Евлоев отметил, что соглашение между УФСИН и властями региона заключено в рамках исполнения поручения президента России Владимира Путина по созданию в субъектах РФ дополнительных рабочих мест для граждан, имеющих право на замену наказания в виде лишения свободы принудительными работами.

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