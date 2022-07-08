Чебоксары, , 12:22 — REGNUM В Чувашии спасатели предупреждают о неблагоприятных погодных условиях, объявлен оранжевый уровень опасности. Об этом сообщается на сайте управления МЧС.

Мост через речку Наталия Николаева © ИА REGNUM

По данным ведомства, с 9 июля по 13 июля местами по республике сохраняется чрезвычайная пожароопасность (оранжевый уровень опасности). Отмечается, что неблагоприятные погодные условия могут привести к возникновению очагов природных пожаров и термических аномалий.

Спасатели рекомендуют в жару избегать перегрева на солнце, использовать одежду светлых тонов и головной убор, пить больше воды, а также воздержаться от купания в неизвестных и необорудованных местах.

Напомним, что оранжевый уровень опасности означает опасные погодные условия.

Как сообщало ИА REGNUM, в ближайшие дни в Чувашии сохранится жаркая погода, пик которой ожидается 11 июля: по предварительным данным, температура поднимется до +33 градусов. Спад жары прогнозируется с 14 июля.

Читайте ранее в этом сюжете: В Чувашии ожидается 33-градусная жара