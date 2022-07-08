Канберра, 8 июля, 2022, 12:26 — ИА Регнум. Премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз назвал «дешевой выходкой» попытки лидера оппозиции Питера Даттона критиковать его за зарубежные поездки во время наводнений в Новом Южном Уэльсе. Об этом 8 июля сообщил телеканал Nine News.

Australian Labor Party Премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз

«Питер Даттон сейчас в отпуске. Вот когда вернется из него, пусть скажет, на какие мероприятия мне не следовало ходить … Мне что не надо было встречаться с президентом Байденом (президент США Джо Байден), премьер-министром Японии, премьер-министром Японии и премьер-министром Индии? Мне не надо было ехать на саммит НАТО в Мадрид? Разве я не должен был восстановить отношения с Францией и продвинуть заключение торговой сделки между Австралией и Европой, которая создаст рабочие места и экономический рост здесь, в Австралии? Или я должен был сказать Украине: «Нет, вы тут, ребят, сами по себе», — сказал Альбаниз в эфире Nine News.

Премьер-министр Австралии также отметил, что как только он приземлился в Австралии, он сразу же поехал в места затоплений. Альбаниз напомнил, что это произошло на следующее утро после перелета из Европы.