Элиста, , 12:22 — REGNUM В Элисте травяной пожар, вспыхнувший 7 июля на объездной трассе Р-22 «Каспий» в районе элеватора, перекинулся на хозяйственную постройку и жилой дом. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском управлении МЧС России.

Горящая трава. Белгородская область Марина Каширская © ИА REGNUM

Огнём была повреждена хозяйственная постройка на площади 100 кв. метров и облицовочная обшивка жилого дома на площади 25 кв. метров. Площадь ландшафтного пожара составила 120 000 кв. метров.

В результате случившегося никто не пострадал. Причина пожара пока неизвестна.