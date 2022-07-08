Называевский район, Омская область, 8 июля, 2022, 12:22 — ИА Регнум. В Омской области муниципальный служащий подозревается в получении взяток от предпринимателей (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ и ч. 3 ст. 290 УК РФ). Об этом ИА REGNUM сообщили 8 июля в следственном управлении СКР по региону.

Kaluga.sledcom.ru Взятка

Дело против начальника сектора архитектуры и строительства управления строительства, муниципального имущества и закупок, жилищно-коммунального комплекса и сельского хозяйства Называевского муниципального района возбуждено по материалам оперативно-разыскной деятельности, представленным полицией.

По версии следствия, подозреваемый с августа 2020 года по май 2021 года получил от предпринимателя в качестве взятки денежные переводы, перчатки и лазерный дальномер — всего на общую сумму 60 тысяч рублей. Деньги предназначались за совершение действий по осуществлению строительного контроля, а также за общее покровительство и попустительство по службе в пользу взяткодателя. Речь шла о помощи в подписании документов и актов по приёмке и оплате работ по ремонту клуба со зрительным залом в селе Путь Социализма и Называевской детской школы искусств, выполненных с огрехами. Предприниматель должен был отремонтировать эти объекты в рамках заключённого муниципального контракта по госпрограмме Омской области «Развитие культуры и туризма» в рамках нацпроекта «Культура».

Также с февраля 2020 года по январь 2021 года подозреваемый получил от другого предпринимателя крупную взятку в виде денег, которые перечислили на банковские карты, и имущества (глушителя для снегохода и строительного материала) на общую сумму 186 тысяч рублей. Взятка предназначалась за действия в пользу взяткодателя по исполнению условий муниципального контракта на реконструкцию здания участковой больницы в селе Черемновка. В данном случае речь шла об организации приёмки и оплаты некачественно выполненных строительных работ, способствовании беспрепятственному подписанию иными лицами акта о приёмке, справки об их стоимости и затратах.

Чиновнику предъявлено обвинение, он заключён под стражу.

Возбуждены уголовные дела и против предпринимателей-взяткодателей. Им предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 291 УК РФ («Дача взятки за заведомо незаконные действия») и избраны меры пресечения в виде содержания под стражей и домашнего ареста.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, расследование продолжается.

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