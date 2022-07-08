Томск, , 12:21 — REGNUM В Томской области за прошедшие сутки после COVID-19 выздоровели 55 пациентов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе федерального оперштаба.

Анализ на коронавирус (сс) Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Максим Мишин

Таким образом, всего за время пандемии коронавирус в регионе победили 131 123 человека. Скончались от COVID-19 к настоящему времени 861 житель.

За сутки выявлено 26 новых носителей коронавируса, 21 из которых госпитализирован в ковидный стационар. Общее число подтверждённых случаев инфицирования достигло 132 704.