Томск, 8 июля, 2022, 12:21 — ИА Регнум. В Томской области за прошедшие сутки после COVID-19 выздоровели 55 пациентов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе федерального оперштаба.

(сс) Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Максим Мишин Анализ на коронавирус

Таким образом, всего за время пандемии коронавирус в регионе победили 131 123 человека. Скончались от COVID-19 к настоящему времени 861 житель.

За сутки выявлено 26 новых носителей коронавируса, 21 из которых госпитализирован в ковидный стационар. Общее число подтверждённых случаев инфицирования достигло 132 704.