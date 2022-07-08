Сеул, , 12:23 — REGNUM За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделали 298 человек. Об этом 8 июля сообщает MoneyS со ссылкой на свои источники.

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

По состоянию на 00:00 8 июля в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 45 071 135 человек. Уровень вакцинации в Южной Корее составил 87,8%.

Вторую дозу вакцины за минувшие сутки в стране получили 533 человека. В общей сложности обе дозы вакцины получили 44 633 567 человек. Уровень полной вакцинации составил 87%.

«Бустерную» дозу получили 1940 человек. В общей сложности дополнительную дозу вакцины получили 33 383 815 человек.

Среди лиц старше 60 лет четвертую дозу вакцины получили 13 176 человек. В общей сложности четвертую дозу вакцины получили 4 490 446 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Южной Корее за минувшие сутки выявили 19 323 случая заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных случаев в стране увеличилось до 18 471 172.

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