Талукан, Афганистан, 8 июля, 2022, 12:21 — ИА Регнум. В афганской провинции Тахар разлив Амударьи затопил сотни джерибов (джериб — мера площади в Афганистане, равная 0,2 га) сельскохозяйственных угодий. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Черкасский Андрей ИА REGNUM Паводок

По словам источников, паводок продолжается уже несколько дней и достиг своего апогея. Помимо уничтожения сельхозугодий, наводнение повредило дома в кишлаках Каратепа, Гулямхейль, Кашмиха, Азизабад и Умарабад.

Собеседники издания сообщили, что местные жители пытаются остановить наступление воды, но это им пока не удаётся.

Разливы Амударьи ежегодно уничтожают тысячи джерибов земли в уездах Даркад, Ходжа Бахауддин, Чах Аб и Ходжа Гар.