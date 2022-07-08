Веллингтон, , 13:20 — REGNUM 8 июля премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз принял у себя в стране свою коллегу из Новой Зеландии Джасинду Ардерн, которая в ходе встречи отметила, что лучшими иммигрантами в Австралии являются выходцы из соседних островов. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Новая Зеландия Christoph Strässler

«Мы давно уже утверждаем, что новозеландцы — лучшие иммигранты в Австралии, и я не бросаю слов на ветер … Наша просьба заключалась в более широком признании той роли, которую новозеландцы играют здесь, в Австралии», — сказала Ардерн.

По ее словам, обе страны должны идти навстречу друг другу в деле визового и гражданского сотрудничества.

«Факт в том, что у нас есть — и вы увидите это в нашем коммюнике — соглашение о том, что ни один новозеландец или австралиец не должен рассматриваться как временно проживающий резидент», — обратила внимание журналистов премьер-министр страны.

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